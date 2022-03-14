Nusret'in hayatı belgesel olacak

14 Mart 2022 Pazartesi, 15:35

Kamuoyuna mâl olmuş kişilerin beyazperdeye yansıyan hayatları, son dönemde izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Biyografi filmleri Dilberay ve Bergen'in ardından 'Salt Bea' akımını başlatan kasap ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe'nin hayatının da belgesel filme aktarılacağı öne sürüldü. İddiaya göre Disney Plus, belgeseli çekmek için harekete geçti. Docudrama tarzındaki projeyi Amerikalı bir yönetmen çekecek.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, platformda ayrıca Barış Manço ve Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapılacak.

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLMUŞTU

'Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Gökçe'nin Londra'da açtığı restoran, bir süre eleştirilerin odağında yer almıştı. Menüsündeki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen işletmeci Gökçe’nin restoranı, son olarak 10 sterlinlik bahşişi reddeden çalışanlarıyla gündeme gelmişti.

ABD merkezli seyahat sitesi Tripadvisor, Nusret’in personelinin 10 sterlinlik (182 TL) bahşişe burun kıvırdığını yazmıştı.