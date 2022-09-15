Katar’ın askeri araçları ve personeli Türkiye’de konuşlanacak

15 Eylül 2022 Perşembe, 18:59

Türkiye ile Katar arasında 2 Mart’ta imzalanan anlaşma bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alınan kararda şu ifadeler kullanıldı:

“2 Mart 2021 tarihinde Doha’da imzalanan ve 7386 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması konusunda Teknik Düzenleme”nin onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir"