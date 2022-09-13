Katar'ın Türkiye aşkı bitmiyor: Katar Devlet Fonu Avrasya Tüneli’ne ortak oldu

13 Eylül 2022 Salı, 09:54

Katar’ın iki büyük devlet fonundan Qatar Investment Authority, Avrasya Tüneli’nin Güney Koreli ortaklarından bir bölüm hissesini satın aldı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan karara göre, Qatar Investment Authority'nin tek kontrolünde bulunan QH Oil Investments LLC aracılığı ile SK HoldCo Pte. Ltd.'nin bir kısım hissesinin devralınması ve nihai olarak Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.'ye QH Oil Investments LLC aracılığıyla yatırım yapılması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

İŞTE SON 10 YILDA KATAR'A SATILANLAR

Hastane, banka, otel, yalı, fabrika, AVM, marka, TV kanalı ve Borsa İstanbul… Son 10 yılda Türkiye'de hemen her sektörden birçok şirket ya da şirket hissesi Katar sermayesi tarafından satın alındı.

MEMORİAL'IN YÜZDE 20'Sİ, ENGLİSH HOME'UN YÜZDE 40'I

Tekstilden sağlığa ve gıda perakendesine kadar pek çok farklı alanda yatırımı olan Turgut Aydın Holding'in sahibi, Trabzonlu iş insanı Turgut Aydın, 1996'da Memorial Hastaneleri'nin kurucu ortakları arasındaydı.

Tüm hisseleri Aydın ailesi tarafından 2006'da satın alınan Memorial Sağlık Grubu'nun yüzde 40 hissesi Ağustos 2010'da İngiliz özel yatırım fonu Argus Capital ve Katar Yatırım Bankası'na (Qatar First Investment Bank) devredildi.

"ABANK'I ÇOK İYİ BİR YERE VERDİK, İÇİMİZ RAHAT"

1992 yılında kurulan Alternatif Bank'ı (ABank) 1996'da bünyesine katan Anadolu Grubu, tarihler 2013'ü gösterdiğinde Katar'ın ilk özel bankası The Commercial Bank (P.S.Q.C) ile bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmayla Alternatif Bank'ın yüzde 75'i The Commercial Bank'a satıldı. Üç yıllık ortaklığın ardından 2016 yılı sonunda The Commercial Bank, ABank'ın yüzde 100'üne sahip oldu.

KATAR'IN BMC'YE İHALESİZ ORTAK OLMASI

Katar'ın BMC'ye ortak olması ise ihale yoluyla değil, ES Mali Yatırım ve Danışmanlık'a ortak olmasıyla gerçekleşti.

Zira o dönem, BMC gibi büyük bir sektörün önemli bir parçasını yönetmek isteyen Ethem Sancak yerli ve yabancı ortak arayışına girmişti.

Haziran 2014'te ES Mali Yatırım ve Danışmanlık'ın sermayesinin yüzde 191 artırılarak 300 milyon liraya çıkarılmasına Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstri Komitesi yaklaşık 150 milyon lira ile iştirak etmişti. Böylelikle Katar'ın ES Mali Yatırımdaki ve BMC'deki payı yüzde 49 olmuştu.

"GÜNEYSU'DAKİ HERKES BİRBİRİNİN AKRABASI NE OLMUŞ YANİ?"

Ağustos 2014'te Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise Ethem Sancak'ın, ES Mali Yatırım içindeki yüzde 50 oranınındaki hissesinin bir kısmının Talip Öztürk ve Ahmet Öztürk'e devredileceği duyurulmuştu.

Ethem Sancak'ın daha sonra yaptığı açıklamasına göre Talip Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerdiği bir isimdi.

BEYMEN KATAR'DA, ALTINYILDIZ BOYNER'DE KALDI

Hazır giyim sektörüne 1969'da Beymen markasıyla adım atan, 1971'de ilk Beymen mağazasını, 1981'de "Çarşı" mağazasını açarak faaliyete başlayan Boyner Holding, 2013'te YKM'nin hisselerini alarak sektördeki konumunu güçlendirmişti.

Boyner Holding ve Katarlı Mayhoola fonunun finansal ortaklıkları Mayıs 2015'te başladı. O dönem Mayhoola, Boyner Grubu'nun yüzde 30,7 hissesini 885 milyon liraya satın almıştı. Ardından 2017'de yüzde 12'lik hisse daha 173 milyon dolara Mayhoola For Investments Opc şirketine devredildi.

ÖNCE DENİZBANK'A TALİP OLDU, DAHA SONRA FİNANSBANK'I ALDI

2015'te Katar'a gerçekleşen bir büyük satış da Finansbank'tı.

Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin'in 1987'de kurduğu Finansbank, 2005'te National Bank Of Greece'e (NBG) satılmıştı.

Bu satıştan tam 10 yıl sonra, Aralık 2015'te NBG'nin Finansbank'taki yüzde 99,81'lik payın tamamı 2,7 milyar euroya Qatar National Bank'a (QNB) satışı konusunda anlaşıldı. Düzenleyici kurumlardan onay alınmasının ardından satın alma işlemi, Haziran 2016'da tamamlandı.

1964'te kurulan ve 2014'te Ortadoğu ve Afrika'nın en büyük ikinci bankası konumuna yükselen QNB, bir dönem Denizbank'a da talip olmuştu.

Mevcut durumda yüzde 99,88'i Qatar National Bank'a ait olan Finansbank'ın yüzde 0,12'lik payı da halka açık.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI YALISI, KATAR EMİRİ'NİN KAYINPEDERİNE

2015'in bir başka önemli gelişmesi ise Türkiye'nin en pahalı yalısı iş insanı Abdülhadi Mana Ash Al-Hajri'ye satılmasıydı. Al-Hajri, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin kayınpederi.

DİGİTÜRK: ÜÇ YIL TMSF'DE DAHA SONRA KATAR'DA

TMSF'nin 16 Mayıs 2013'te Çukurova Holding'e ait 40 borçlu şirket ile beş gerçek kişiye haciz bildiriminde bulunulduğunu açıklamasından yaklaşık 10 gün sonra Digitürk'ün çatı şirketi KREA İçerik Hizmetleri Ve Prodüksiyon A.Ş.'ye el konulmuştu.

Üç yıl boyunca TMSF kontrolünde kalan Digitürk, Haziran 2016'da Katarlı iş insanı Nasser Al-Khelaifi'nin şirketi BeIN Sports'a satıldı.

O dönem imza atılan satış değeri açıklanmamış ancak piyasada satışın, 1 milyar doların üzerinde bir rakama gerçekleştiği ifade edilmişti.

BANVİT'E BREZİLYALI-KATARLI PATRON

1968'de "Bandırma Vitaminli Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş." adıyla, Bandırma'da yem üreticisi olarak faaliyete başlayan Banvit, aradan geçen 56 yılda Türkiye'deki kanatlı et sektörünün lideri oldu.

Banvit'in, yüzde 79,5 hissesinin Brezilya ve Katar ortaklı TBQ Foods'a devri ise Mayıs 2017'de tamamlandı. TBQ Foods, Brezilyalı tavuk üretici BRF'nin yüzde 60, Katar Holding'in yüzde 40 pay sahibi olacağı şekilde Ocak 2017'de kurulmuştu.

İnşaat, alt yapı ve mühendislik gibi alanlarda faaliyet gösteren Ankara merkezli şirket Ankas, Katarlı Hamad Bin Khalid tarafından Nisan 2017'de devralınmıştı.