2022 Katar'ın en büyük stadyumu açıldı
Lusail Süper Kupası kapsamında, Mısır liginin şampiyonu Zamalek takımı ile Suudi Arabistan liginin şampiyonu El Hilal takımı, Katar'ın Lusail kentindeki Lusail Iconic Stadyumu'nda karşılaştı.
Katar'ın başkenti Doha'da, 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapmak için inşa edilen en büyük stadyum olan Lusail Stadı'nın açılışı yapıldı.
Stadyumun açılışı, Lusail Süper Kupası çerçevesinde Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımı ile Mısır'ın Ez-Zemalik takımı arasında oynanan maç ile yapıldı.
Organizasyonun hazırlıkları için görevli Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi'nden yapılan açıklamada, açılış maçını izlemek için stadyuma gidecek olan taraftarlara toplu taşıma araçlarını kullanmaları çağrısı yapıldı.
Stadyumda maç başlamadan önce farklı kültürel ve eğlence programları düzenlendi.
Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan sekiz stadyumun en büyüğü olan 80 bin kapasiteli Lusail Stadı, 2022 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak.
FIFA 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak.
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