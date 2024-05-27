‘Katil cinayeti planlayarak işlemiş’
Batman'da Murat Atılğan (38), 8 Mart 2023’te işe gitmek için otobüs bekleyen boşandığı eşi Tuba Özel’i (33) silahla vurarak öldürdü.
Atılğan’ın yargılandığı davanın duruşması önceki gün Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Savcı, geçen duruşma “İbreti âlem olsun diye 8 Mart’ta Tuba’yı öldürdüm, pişman değilim. Hatta ona karşı öfkem hâlâ geçmedi” ifadelerini kullanan sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.
İndirim uygulanmaması yönünde mütalaa veren savcı, sanığın haksız tahrik olduğu iddiasına ise haksız tahrik olmadığı yönünde görüş verdi.
Cumhuriyet’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Nurbanu Satılmış, “Savcının indirimden bahsetmemesi çok iyi. Savcı yaşananları planlayarak yaptığı ve bu nedenle cinayetin tasarlayarak olduğu yönünde kanaat oluştuğunu söylüyor” dedi.
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