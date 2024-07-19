Katilin adı Kemal Biçer! Evli olduğu kadını öldürüp, cesedini bahçeye attı!

Adıyaman’da, 3 çocuk annesi 41 yaşındaki Esma Biçer, evli olduğu Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü. Şahıs eşinin cesedini torbaya koyarak bahçeye attı.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:50
Katilin adı Kemal Biçer! Evli olduğu kadını öldürüp, cesedini bahçeye attı!
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İddialara göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 934 Sokak içerisinde ikamet eden 41 yaşındaki Esma Biçer, evli olduğu Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü.

Kemal Biçer isimli erkek öldürdüğü eşi Esma Biçer’in cesedini torbaya koyarak bahçeye attı. Torba içerisinde bulunan cesedin bir süre sonra koku yapmasından sonra rahatsız olan mahalle sakinleri durumu fark ederek polise bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Esma Biçer’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

3 çocuk annesi eşini öldüren Kemal Biçer, ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


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