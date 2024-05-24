'Katilin kaçmasına yardım' iddiasına gözaltı

Samsun’da sanayideki iş yerinin karşısındaki çay ocağında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen oto döşemecinin katilinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:56
'Katilin kaçmasına yardım' iddiasına gözaltı
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Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi 46. Sokak’ta 2 gün önce, Cerrahoğlu Oto Döşeme adlı iş yerinin sahibi Asım Cerrah (42), iş yerinin karşısındaki çay ocağında silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Asım Cerrah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı Sercan T.’nin (34) düzenlediğini tespit etti. Sercan T.’nin olay yerinden kaçtığı otomobil, Tekkeköy ilçesinde jandarma bölgesinde terk edilmiş halde bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sercan T.’nin olay yerinden kaçıp terk ettiği aracından sonra aynı bölgede aracıyla kaçmasına yardım ettiği iddia edilen İ.B.’yi (38) yakalayarak gözaltına aldı.

Poliste susma hakkını kullanıp ifade vermek istemeyen İ.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İ.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.


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