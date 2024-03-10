Katledilen akademisyen Hablemitoğlu’nun suikast davasında ara karar çıktı: Gül ve Fidan dinlenecek
Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun suikast davası önceki gün Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, mahkemeden, gazeteci Kemallettin Özdemir, AYM Üyesi İrfan Fidan ve eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın “Kişilerin sıfatları dinlenmesine engel değildir” gerekçesiyle dinlenmesini talep etti.
Davanın tek tutuklu sanığı olan Nuri Gökhan Bozkır, HTS kayıtları incelendiğinde Hablemitoğlu ile hiç görüşmediğinin ve cinayetin işlendiği Ankara’daki Portakal Çiçeği Sokak’ta bulunmadığının anlaşılacağını savunarak kendisine yöneltilen “takip ve keşif” iddiasının asılsız olduğunu öne sürdü.
‘BYLOCK’ İDDİASINA RET
Sanıklardan eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın avukatı Büşra Urlu ise dava kapsamında eski cumhurbaşkanı ve dönemin Başbakanı Abdullah Gül’ün dinlenmesini istedi. Mahkeme başkanı, ara kararları açıkladı.
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ve mevcut Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan’ın dinlenmesine karar verildi. Duruşmaya sağlık gerekçeleriyle katılmayan eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın’ın da görevli hâkim ve taraf avukatlarından oluşturulacak bir heyetle evinde dinlenmesi kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra Savcı Ergün Zafer’in “Bylock” kullandığına ilişkin iddianın Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) sorulması ise reddedildi. Duruşma 16-18 Temmuz’a ertelendi.
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