Katledilişinin 36'ncı yılı: Muammer Aksoy anılıyor

31.01.2026 09:47:00
Akademisyen, hukukçu ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy için katledilişinin 36'ncı yıl dönümünde anılıyor.

Hukuk profesörü ve politikacı Muammer Aksoy 36 yıl önce bugün (31 Ocak) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Muammer Aksoy'un katledilişinin 36'ıncı yılında 31 Ocak Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı ziyaret edilecek.

Aksoy'un ölüm yıldönümü nedeniyle, 33. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlik programı kapsamında Türk Hukuk Kurumu ve Ankara Barosu ile “Cumhuriyeti Mücadele Yaşatır” paneli düzenlenecek. Panel  Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak.

Aksoy için ülkenin birçok ilinde de anma etkinlikleri ve programları düzenlenecek.

MUAMMER AKSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Muammer Aksoy, 1917'de Antalya'da doğdu. Hukukçu ve politikacı kimliğiyle tanınan Aksoy, farklı dönemlerde Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, 1977'de milletvekilliği yaptı. 

1958'de Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı'na seçilen Aksoy, bu görevi ömrü boyunca sürdürdü. Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nde de temsil eden Aksoy,  1981'de Ankara Barosu Başkanlığı'na seçildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucuları arasında olan Aksoy, 31 Ocak 1990 akşamı Ankara Bahçelievler'deki evinin girişinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cebeci Asrî Mezarlığı'na defnedildi.

Muammer Aksoy Devlet Hukukla Yaşar, Laikliğe Çağrı, Devrimci Öğretmenin Kıyımı, Atatürk ve Sosyal Demokrasi gibi kitaplar da yazdı

