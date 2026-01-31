Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muammer Aksoy’u Anlamak
Işık Kansu
Son Köşe Yazıları

Muammer Aksoy’u Anlamak

31.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Gazetemizin yazarı, yurtsever bilim insanı Prof. Dr. Muammer Aksoy’u bugün çeşitli etkinliklerle anacağız.

Bir Atatürk izcisi olan Muammer Aksoy’u aramızdan alan dış bağlantılı gerici terör hücresini harekete geçiren olayı bugün iyi değerlendirmek gerekiyor.

Aksoy’un canına yönelen saldırı, dönemin Türk Ceza Yasası’nın 141, 142 ve 163. maddelerinin kaldırılması tartışmalarına denk gelir. 141 ve 142. maddeler, sınıf, ırk ayrımcılığına ve devletin tek kişi ve zümre tarafından yönetilmesine ilişkin girişimleri ve örgütlenmeleri yasaklayan, cezalandıran maddelerdi.

163. maddeyse laikliğe aykırı olarak devletin temel düzenini, dini esas ve inançlara uydurmak amaçlı girişim ve örgütlenmeleri yasaklıyordu. Madde ayrıca, dini propaganda ve siyasete araç edenlerin de cezalandırılmasını öngörüyordu.

163. maddenin kaldırılması konusunda laik kesimde yer alan aydınlar ikiye ayrılmıştı. Bir kısmı, 163. maddenin kaldırılmasının demokratik bir uygulama olduğunu savunuyor. Muammer Aksoy ise tam tersi görüşteydi. Maddenin kaldırılmasının demokrasiye büyük zarar vereceği, hatta demokrasinin ortadan kaldırılacağı kanısındaydı. Bu konudaki görüşü açıktı:

“Bazı arkadaşlarımız hürriyet adına hürriyetlerin ortadan kaldırılmasını savunuyorlar. Sanki Türkiye’de laiklik ilkesi çok kolay kabul edilebilmiş gibi bunu tehlikeye atmayı göze alıyorlar ve diyorlar ki ‘163. madde kaldırılsın’. Onlar da belki farkına varmadan laiklik ilkesini arkadan hançerliyorlar. Bu ilke, Atatürk’ün her şeyi dikkatle hesap ederek son derece temkinli hareket etmesi sayesinde kazanıldı. Şunu burada açıkça hatırlatıyorum bu ilerici arkadaşlarımıza; laiklik bir defa elden gitti mi, bir daha gelmez.”

163. maddenin kaldırılmasının ardından geçen sürede Türkiye’nin getirildiği noktaya baktığımızda Muammer Aksoy’un ne denli keskin bir öngörüye sahip olduğunun ve o nedenle öldürüldüğünün ayırdına varıyoruz.

Bugün karşıdevrim epey yol kat etmiş, ancak toplumun ısrarlı direnci nedeniyle tam olarak başarıya ulaşamamıştır.

Muammer Aksoy’u yalnızca anmakla kalmamamız, savaşımını çok iyi anlamamız, geçmişte yapılan yanlışlıklara düşmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Laikliğin demokrasinin temeli olduğunu algılayan uygarlık yanlısı yurttaşlarımız bu bilince sahiptir.

Fransız devrimci Danton’un sözleri kulağımızda hep uğuldamalıdır:

“Cumhuriyeti kan deryası içinde boğmak istiyorsunuz. Daha ne zamana kadar hürriyetin her attığı adım birer mezar taşı olacak? İstibdat almış başını gidiyor; yüzündeki peçeyi yırtmıştır, şimdi başı dimdik, cesetlerimize basarak ilerliyor.”

UZUN ADIM

Image

Açılım, barış vb. adlar verilen süreçlerin yarattığı etkiye ilişkin anıyı deneyimli bir siyasetçi aktardı. Etnikçi siyaset güden bir eski milletvekiline sormuş:

- Süreçlerde hep aldanıyorsunuz. Bunun ayrımında değil misiniz?

- Doğrudur, demiş, aldanıyoruz, ama her seferinde bir adım ilerliyoruz.

MHP lideri Bahçeli’nin geçenlerde konuşmasındaki bir bölüm işte bu açıdan dikkat çekicidir:

“Öcalan gelsin DEM grubunda konuşsun, dedim ve ‘terörist elebaşı’ ifadesinden ‘kurucu önderlik’ tanımına geçtim.”

Bir adım değil, çok uzun bir adım...

İlgili Konular: #Cumhuriyet Gazetesi #Atatürk #Laiklik #saldırı #Muammer Aksoy

Yazarın Son Yazıları

Muammer Aksoy’u Anlamak

Gazetemizin yazarı, yurtsever bilim insanı Prof. Dr. Muammer Aksoy’u bugün çeşitli etkinliklerle anacağız.

Devamını Oku
31.01.2026
Uğur Mumcu, 39 yıl önceden bugünü öngörmüştü

Uğur Mumcu’nun bundan 39 yıl önce yazdığı Rabıta kitabı, kendisinin seçkin bir gazeteci-yazar olarak neden hedef alındığının en önemli kanıtıdır.

Devamını Oku
24.01.2026
MHP’nin Tutarlılık Anlayışı

MHP lideri Devlet Bahçeli, SDG/ YPG ile PKK ilişkisini dile getirdiği son grup konuşmasında, Atatürk’ün, Erzurum Kongresi günlerinde Mazhar Müfit Kansu’ya “Zamanında hiçbir şeyi kaçırmamak ve zamansız hiçbir şeye uzaktan yakından tevessül etmemek başlıca dikkatimizi teşkil etmelidir” dediğini aktarıp partisinin tutumunu övdü...

Devamını Oku
17.01.2026
Saray’a Göre Müessif Hadise Nedir?

Saray’a göre, Venezüella’da bir şeyler yaşanıyor ama kim kime ne yapmış belli değil.

Devamını Oku
10.01.2026
Çürük Yumurta Kokusuna Karşı

Mutlaka duyumsuyorsunuzdur.

Devamını Oku
03.01.2026
Ahlaklı Kuşak Yetiştirmenin Sonu

Faşist 12 Mart cuntasının Cumhurbaşkanı General Cevdet Sunay’ın o sözünü bir kez daha anımsayalım önce...

Devamını Oku
27.12.2025
Yeni Devlet Kurma Planı

Saray’ın denetim ve gözetiminde yürütülen İmralı ve PKK pazarlığına ilişkin DEM’in hazırladığı rapor, ABD’nin sömürge valisi Tom Barrack’ın Türkiye’nin başına geçirmek istediği çuvalın çuvaldızı niteliğini taşıyor.

Devamını Oku
20.12.2025
‘Yüce Zat’ Barzani’nin Anıları

Milyonların acısına neden olan ABD işgali sonrası Irak’ta bir Amerikan mandası kuran feodal aşiret reisi Mesut Barzani’nin Şırnak’ta devlet töreni ile karşılandığını biliyoruz.

Devamını Oku
13.12.2025
Devlet Rezaletinin Sorumlusu

Ülkenin batısında belediye başkanlarından gazetecilere kadar birçok kişi cezaevlerine atılmışken doğusunda çok düşündürücü gelişmeler oluyor.

Devamını Oku
06.12.2025
Marabayı Sömürme Süreci

CHP’deki kimileri dahil, herkesin dilinde bir “eşit yurttaşlık” sözüdür, gidiyor.

Devamını Oku
29.11.2025
İmralı’daki ile ne kurulur ki?

Öcalan’ı “önder” diye niteleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, gerekirse tek başına İmralı’ya gitme peşinde olduğunu belirterek kendince bir ısrar içinde.

Devamını Oku
22.11.2025
Ailecek Dokunulamazlar

Futboldaki bahis bataklığına yönelik operasyonlarda eski Kasımpaşaspor Başkanı Mehmet Fatih Saraç ifadesi alınıp hemen birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

Devamını Oku
15.11.2025
Kurucu ittifak!

Saray’ın şahin takımından Mehmet Uçum, “Türkiye’nin bekası olan Cumhur İttifakı ile oynamayın, tutmaz” diyor. Cumhur İttifakı milliymiş, dahası kurucu ittifakmış.

Devamını Oku
08.11.2025
Sivil Sıkıyönetim

Bu ülke çok sıkıyönetim gördü, ancak sivil sıkıyönetimi ilk kez yaşıyor.

Devamını Oku
01.11.2025
Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi

Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi

Devamını Oku
25.10.2025
İnşaatçının Barışı

Dünya sömürgenlerinin, Ortadoğu’da kirli-kanlı oyunları hiç bitmez.

Devamını Oku
18.10.2025
Ecel Kapıda

Nereye varacaklar böyle?

Devamını Oku
11.10.2025
Fevkaladenin Fevkindeyiz!

Hanedan jetinde gezen uçan gazeteciler vardır; soru soramazlar; belleri, boyunları bükük tutanak tutarlar.

Devamını Oku
04.10.2025
Soruşturulmayan Yargıç

Özgür Özel, CHP’nin içini karıştırmaya yönelik kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı için ne demişti?

Devamını Oku
27.09.2025
İktidar İtişmeleri

Şekspir’in Hamlet’indeki ünlü “Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda” repliğini alıp bugüne getirin Türkiye’nin başına koyun, cuk oturur.

Devamını Oku
20.09.2025
Saray’ın Kayyumu Olmak!

Sattılar savdılar, perişan ettikleri ülke ekonomisine para bulabilmek için halen satmaya da devam ediyorlar.

Devamını Oku
13.09.2025
12 Eylül cuntasından bugüne ulaşan ruh

12 Eylül 1980, yurt, can ve demokrasi kırımının günüdür.

Devamını Oku
12.09.2025
O Fotoğraflar...

O fotoğrafları içime sindiremiyorum.

Devamını Oku
06.09.2025
Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Devamını Oku
04.09.2025
Başmüzakereci Önder

Süreç dedikleri şeyi başlatan MHP lideri, pazarlık yapılmadığını söylüyor, ancak öbür yana bakıldığında durum hiç de öyle gözükmüyor.

Devamını Oku
30.08.2025
Mücadele İçin Tutarlı Kadro Gerek

Epeydir bir Karagöz-Hacivat oyunu içindeydik.

Devamını Oku
23.08.2025
Bu Düzen Değişmelidir

Odak, sevgisizlik sözcüğünde.

Devamını Oku
16.08.2025
Karanlık Çukurdan Çıkmak İçin

Türkiye bir çukur içinde debeleniyor.

Devamını Oku
09.08.2025
TC’yi Komisyona Havale Etmek...

Üniter yapı ile dertleri var. Ulus ve yurttaşlık tanımıyla didişiyorlar.

Devamını Oku
02.08.2025
Küresel İmparatorluğun Dayatması

Anayasa değişikliği istekleri, uygar Cumhuriyeti kurmuş CHP’ye yönelen baskılar, İmralı’daki ile pazarlıklar...

Devamını Oku
26.07.2025
Kardeş Bozguncuları Barışı Bilmez

Bize barıştan ve kardeşlikten söz edenlere bakınca İmralı’dakinin PKK’yi hangi koşullarda kurduğunu anımsamak gerekiyor.

Devamını Oku
19.07.2025
İmralı’dakinin Peşinden Gidenler

Bir yanda terör örgütünün üç beş silahı teslim etme törenleri düzenlenirken diğer yanda İmralı’daki büyük büyük konuşmalar yapıyor, “komünalist yoldaşlık hareketi”nin son aşamasını açıklıyor!

Devamını Oku
12.07.2025
Gerilimin temelinde rejimin toptan değişmesi var!

Ankara’daki yüksek gerilim, Türkiye’yi sonu belirsiz bir siyasi ve sosyal ortama sürüklüyor.

Devamını Oku
08.07.2025
Başkentten izlenimler: Yüksek gerilim kumpaslara evrilebilir

Yinelemeye gerek yok: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından bu yana, Saray iktidarının pekiştirilmesine, dolayısıyla ülkenin dünya egemenlerinin sözünden çıkmayan bir tek belirleyici tarafından yönetilmesini sağlamaya yönelik gelişmeler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.

Devamını Oku
06.07.2025
Osmanlı Millet Modeli İradesi

Mehmet Uçum, Türkiye’de siyaseten yaşanan kurguların ardında yer alan Saray’daki şahin takımının başı olarak nitelendiriliyor.

Devamını Oku
05.07.2025
İstibdat İçten de Çatırdıyor

Abdülhamit dönemine benzer istibdat jurnalciliğine soyunan başdanışman Oktay Saral’ın son açıklamaları, Saray’da solunan havayı özetliyor.

Devamını Oku
28.06.2025
Ne yıkıldı da yenisini kuruyorsunuz?

Devlet Bahçeli, “Bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir” diyor.

Devamını Oku
21.06.2025
Hizmet Etme Biçimi

Cumhuriyet okuru bilinçlidir, ufukludur, kül yutmaz...

Devamını Oku
14.06.2025
CHP’yi karıştıranların ilişkileri!

Beklenen oldu: Saray’ın yeniden seçilme uğruna CHP’ye boyun eğdirmek, diz çöktürmek için kurguladığı “iç kavga” çıkarmaya yönelik senaryosu çerçevesinde, Özgür Özel’in CHP genel başkanı seçildiği kurultay hakkında dava açıldı.

Devamını Oku
07.06.2025
Saray, Cumhuriyetin Partisine Boyun Eğdirmek İstiyor

Yaşananların tek bir nedeni, anlamı, gerekçesi var: Saray’daki AKP’li, Saray’ından kesinlikle ayrılmak istemiyor.

Devamını Oku
01.06.2025