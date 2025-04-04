Katliam gibi kaza... Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti!
Karabük'te, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden Esra Uluışık, Berfin Uluışık, Kübra Uluışık ve Aziz Uluışık yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.
Karabük'te Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda dün akşam saatlerinde katliam gibi bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Seyit Hamza Y. (28) yönetimindeki TIR, Aziz Uluışık'ın (53) kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüje savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan, aynı aileden Esra Uluışık (45), Berfin Uluışık (24) ve Kübra Uluışık'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Aziz Uluışık (52) ve yolcu Feride Uluışık (65) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Üç kişinin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Karabük'te TIR ile otomobilin çarpıştığı, aynı aileden Esra Uluışık, Berfin Uluışık ve Kübra Uluışık yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Aziz Uluışık da yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Feride Uluışık'ın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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