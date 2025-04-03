TIR ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 16:07

Güncelleme: 03.04.2025 - 16:07

Kaza, öğle saatlerinde Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde meydana geldi.

Sivas yönünden Tokat’a ilerleyen Cemil Arık'ın kontrolünü yitirdiği TIR, karşı şeride geçerken karşıdan gelen Mahmut Yiğit yönetimindeki minibüse çarptı.

Kazada, minibüs şoförü ile araçtaki 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.