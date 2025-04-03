TIR ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var!
Tokat'ta TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde meydana geldi.
Sivas yönünden Tokat’a ilerleyen Cemil Arık'ın kontrolünü yitirdiği TIR, karşı şeride geçerken karşıdan gelen Mahmut Yiğit yönetimindeki minibüse çarptı.
Kazada, minibüs şoförü ile araçtaki 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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