TIR ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var!

Tokat'ta TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

TIR ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 03.04.2025 - 16:07

Kaza, öğle saatlerinde Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde meydana geldi.

Sivas yönünden Tokat’a ilerleyen Cemil Arık'ın kontrolünü yitirdiği TIR, karşı şeride geçerken karşıdan gelen Mahmut Yiğit yönetimindeki minibüse çarptı.

Kazada, minibüs şoförü ile araçtaki 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #TIR #Minibüs #kaza

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