Tekirdağ'da feci kaza... 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'da tır ve minibüs çarpıştı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

IHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:57
Tekirdağ'da feci kaza... 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
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Tekirdağ'da TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Çerkezköy istikametine giden 34 BGE 76 plakalı tır, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.


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