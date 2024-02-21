Kavga eden çocuklarını ayırmaya çalışırken bıçaklandı!

Kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan baba, hastanede tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 09:51
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Çorum'da Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi'nde N.Ü., sokakta kavga eden çocukları K.Ü. (18) ile E.Ü.'yü (21) ayırmak isterken bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan K.Ü., polis ekipleri tarafından Anadolu 1. Sokak'ta yakalandı.

N.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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