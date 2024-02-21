Kavga eden çocuklarını ayırmaya çalışırken bıçaklandı!
Kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan baba, hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi'nde N.Ü., sokakta kavga eden çocukları K.Ü. (18) ile E.Ü.'yü (21) ayırmak isterken bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göz Atın
Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan K.Ü., polis ekipleri tarafından Anadolu 1. Sokak'ta yakalandı.
N.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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