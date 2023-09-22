Silahlı kavgayı ayırmak isterken vurulan belediye personeli hayatını kaybetti!

Konak'ta 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isterken vurularak yaralanan Gerçek Cevizkıran tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cevizkıran'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli olduğu belirtildi.

AA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:34
Silahlı kavgayı ayırmak isterken vurulan belediye personeli hayatını kaybetti!
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İzmir'in Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi 1228 Sokak'ta dün gece saatlerinde yeğeni Alican Ö. (23) ile S.Ç. arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isterken başından vurularak yaralanan Gerçek Cevizkıran (37) tedavi gördüğü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Kavgada yaralanan Alican Ö.'nün ise hastanedeki tedavisi sürdüğü belirtildi. Cevizkıran'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli olduğu belirtildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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