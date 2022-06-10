Kavga ettiği babasını silahla vurarak öldürdü

10 Haziran 2022 Cuma, 10:49

Olay, 10 Haziran Cuma günü saat 02.30 sıralarında, Erenler'e bağlı Tabakhane Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan K. ile oğlu O.K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. O.K., tabancayla babasına 2 el ateş etti.

KURTARILAMADI

Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Hasan K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise O.K.’yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hasan K.'nin cansız bedeni, otopsi merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.