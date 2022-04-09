Kavga ettiği kişiyi bıçakla yaraladı: 'Beni öldürüyorlardı, kendimi korudum' dedi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Murat D.(36), Duret Elyasin’i (34) karnından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı Elyasin’e ilk müdahaleyi olay yerinde gece bekçileri yaparken gözaltına alınan Murat D. “Beni öldürüyorlardı, kendimi korudum” diyerek kendini savundu.
Olay, saat 4.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi Molla Mansur Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Murat D. belinden çıkardığı bıçakla Duret Elyasin(34)'i karnından bıçakladı.
Yaralanan Elyasin kanlar içinde yere yığılırken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve mahalle bekçisi sevk edildi. Tarafları ayıran ekipler kısa sürede kavgayı sonlandırdı.
YARALIYA İLK MÜDAHALE GECE BEKÇİLERİNDEN
Bölgeye ambulans çağıran bekçi ekipleri Elyasin’in yarasına bezle tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince tedavisi yapılan Duret Elyasin İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
"BENİ ÖLDÜRÜYORLARDI, KENDİMİ KORUDUM"
Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli Murat D. ise kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere tepki göstererek “Beni öldürüyorlardı, kendimi korudum” diyerek kendini savundu. Gözaltına alınan Murat D.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan tedavi altına alınan Duret Elyasin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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