Kavgada kan aktı: Sapanca'da Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurularak yaralanan Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 08:00
Kavgada kan aktı: Sapanca'da Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu
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Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde, Sapanca Ülkü Ocakları binası önünde ocak başkanı Emirhan Kabalak (28) ile S.K. arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında S.K., silah ile Emirhan Kabalak’a ateş etti. Yaralanan Kabalak, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Emirhan Kabalak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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