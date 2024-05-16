‘Sonum Sinan Ateş gibi olsun istemiyorum’: Ülkü Ocakları başkanı, Zafer Partili ismi darbetti!

Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:01

Güncelleme: 16.05.2024 - 10:01

15 Mayıs saat 11.00 sıralarında Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy, beraberindeki 4 kişi ile birlikte Zafer Partisi Sarıçam Belediye Başkan Adayı Ali Develi'nin bulunduğu berbere geldi.

Develi'nin 16 yaşındaki oğlunun çırak olarak çalıştığı berber dükkanına giren 4 kişi, içeride bulunan Ali Develi'yi dükkanın dışına çağırdı.

HalkTV’den Mustafa Balcı’nın haberine göre, Ülkü Ocakları mensubu 5 isim Develi'nin etrafında çember oluşturdu. Tutsoy, Develi'nin 31 Mart seçimleri öncesinde MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ aleyhinde paylaşımlar yaptığını belirterek, "Sana Bilal başkanın selamını getirdik" ifadelerini kullandı ve Develi'ye tokat attı.

Tokat sonrası Tutsoy'un beraberindeki 4 kişi Develi'yi yumruk ve tekme darbeleriyle darbetti.

“SENİ BEN VURACAĞIM"

Darbelerin ardından yere düşen Develi, dakikalarca yerde tekmelendi. Olaylara şahit olan Develi'nin 16 yaşındaki oğlu ve eşi hızlıca duruma müdahale etmeye çalışarak araya girdi. Berber dükkanının içerisine sokulan Develi'ye yönelik küfürler ve tehditler devam etti.

Tutsoy'un yanındaki isimler, Develi'ye "Seni Adana'da yaşatmayacağız, seni ben vurup öldüreceğim" şeklinde bağırdı.

"MHP'NİN ARACINA BİNİP GİTTİLER"

Saldırı sonrasında Tutsoy, şoförü ve Ülkü Ocakları mensupları ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanlığına kayıtlı 01 DB 250 plakalı otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra saldırıya uğrayan Develi'yi iki farklı numaradan arayan saldırganlar, olayın büyümemesi için şikayetçi olmaması gerektiğini belirtti.

"SEÇİM DÖNEMİNDE KALEMİNİ KIRDILAR, BEN HAMLE YAPMADIM"

Develi'yi ilerleyen saatlerde Ülkü Ocakları Sarıçam İlçe Başkanı Ahmet Yasin Şahin aradı. Şahin, Develi'ye "Şikayetini geri çek. Seçim döneminde senin kalemini kırdılar ama ben hamle yapmadım, aynı mahallenin çocuğuz" dedi.

Develi'yi Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İlyas Şahin de arayarak şikayetinden vazgeçirmeye çalıştı.

"SONUM SİNAN ATEŞ GİBİ OLSUN İSTEMİYORUM"

Saldırının ardından Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alan Develi, sonrasında eşi ve oğlu ile birlikte polise giderek saldırganlar hakkında şikayette bulundu.

Koruma talep eden Develi, polise verdiği ifadede "İkinci bir Sinan Ateş vakası yaşansın istemiyoruz" ifadelerini kullandı.