Kavgayı ayırırken 'gözünden' oluyordu: 'Bana ders oldu'

03 Haziran 2022 Cuma, 11:50

Gültekin Akkaya, 2 Mayıs'ta kızının nişanına 2 gün kala, konfeti almaya gittiği dükkanda iki grubun kavgasını ayırmak isterken arada kaldı. Akkaya, vücuduna ve sağ gözüne aldığı darbelerle yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi edilen Akkaya, kızının nişanına gözü sargılı katılabildi.

DÜŞÜK DÜZEYDE YENİDEN GÖRÜYOR

Burdur'da gittiği hastanelerde iki ameliyat olan Akkaya'ya, retinası parçalanan gözü kaybedilmiş olarak değerlendirilerek, bir daha göremeyeceği söylendi. Bunun üzerine Ankara'da özel hastaneye başvuran Akkaya, 3'üncü kez ameliyat aldı.

Akkaya'nın gözü, bu ameliyatın ardından düşük düzeyde yeniden görmeye başladı.

'BANA DERS OLDU'

Gültekin Akkaya, konfeti almaya gittiği sırada iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken yaralandığını anlatarak, "Kavgayı ayırmaya çalıştım; ama bir anda kendimi yerde buldum. Ortalığı yatıştıralım, diye gittik; olan bize oldu. Kişilerden şikayetçi oldum. En son gözümün görmediğini fark edince oradan ayrıldım. Ameliyat oldum, ertesi gün hastaneden izin alıp kızımın nişanına gittim. 3 kere ameliyat oldum. Sonuncusunu Ankara’da oldum. Bana bir umut ışığı açtılar. Tek umudum burası. Her şeyi göze aldım. Bu Allah’ın bana cezası oldu. 'Göremezsin' dediler; ama şimdi az da olsa görmeye başladım. Her şeye katlandım. Umudumu yitirmedim. Bundan sonra her şeyden uzak duracağım, bu bana bir ders oldu" dedi.