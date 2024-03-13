Kavgayı ayırmak isterken öldü

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs, boğazına aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 15:54
Kavgayı ayırmak isterken öldü
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Merkez Mahallesi Camii Sokak’ta iddiaya göre T.G. ile V.N. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda T.G. yaralandı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen Ebeddin Karataş, V.N.’nin bıçak darbesiyle boğazından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karataş, kurtarılamadı. T.G.’nin hastanedeki tedavisi sürerken, polis kaçan V.N.’nin yakalanması için çalışma başlattı.


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