Kavgayı ayırmak isterken öldü
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs, boğazına aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.
Merkez Mahallesi Camii Sokak’ta iddiaya göre T.G. ile V.N. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda T.G. yaralandı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen Ebeddin Karataş, V.N.’nin bıçak darbesiyle boğazından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karataş, kurtarılamadı. T.G.’nin hastanedeki tedavisi sürerken, polis kaçan V.N.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kararsız seçmenlerin kararı ne olacak?
- 'Para sayma' kumpasının perde arkasında ne var?
- Buket Aydın'ın 'İmamoğlu' çıkışı gündem oldu
- Üst düzey kaynaktan açıklama geldi
- Kulüp başkanından şoke eden iddia!
- 'Kumpasla seçim kazanamaz'
- Kazayla ilgili ilk tutuklama geldi
- Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?
- ‘Silah yurda nasıl sokuluyor?’
- Murat Kurum'dan canlı yayında yeni gaf