Dere kenarında ölü bulunmuştu: Cinayete ilişkin imam gözaltına alındı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 13:30

Güncelleme: 04.08.2023 - 13:47

Samsun’un Alaçam ilçesi Karahüseyinli Mahallesi Dimi Çayı mevkisindeki dere kenarında dün meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre İsmail Ayan (64) yurttaşlar tarafından dere kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

(İsmail Ayan)

Olay yerine gelen jandarma ekipleri İsmail Ayan’ın ölmüş olduğunu tespit etti. İsmail Ayan’ın cebinden "Sen git kendi karını pazarla p..." yazılı bir not çıkması dikkat çekti.

İMAM GÖZALTINA ALINDI

İsmail Ayan’ın eşi Sabriye Ayan, eşinin mahalledeki caminin imamı Yakup Kösem’e borç para verdiğini, bu parayı geri isteme konusunda imamla telefonla konuşurken tartıştıklarını, imamdan parayı almak için buluşmaya gittiğini ve eşini imamın öldürmüş olabileceğini ileri sürerek şikayetçi oldu. 2 çocuk babası imam Yakup Kösem, jandarma tarafından gözaltına alındı. Yakup Kösem ile İsmail Ayan arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığı, ölen şahsın imama, "Seni öldürürüm, karını da pazarlarım" diye sözler sarf ettiği iddia edildi.



