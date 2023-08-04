İzmir'de imamı darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı
İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir mescitte Kuran kursu sırasında imamı darbettiği suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı.
İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde dün Kuba Mescidi'ne giden F.Ç.'nin Kuran kursu eğitimi veren imam O.M.'yi darbederek hakarette bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Gözaltına alınan F.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. İmam O.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tutuklanan F.Ç.'nin ise psikolojik rahatsızlıkları olduğu, birçok suçtan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.
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