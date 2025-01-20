Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı

Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:41

Güncelleme: 20.01.2025 - 00:41

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt’a seyir halinde olan Kenan G. (40) yönetimindeki 16 TS 167 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil Diş Hastanesi kavşağında iddiaya göre U dönüşü yapmak istediği sırada, Alanyurt’tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Burak N. (20) yönetimindeki 16 KLG 42 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu 16 TS 167 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Semih G. (15), Elif G. (35) ile Emin G. (10) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Semih G. ve Emin G.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.