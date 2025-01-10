Kavşakta otomobille çarpıştı, çiğköfte dükkanının korkuluklarına daldı!
Ankara’nın Sincan ilçesinde, kaza yapan araçlar çiğköftecinin korkuluklarına çarparak durdu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara’nın Yenikent semtinde, bugün akşam saatlerinde kavşakta çarpışan iki otomobilden biri, çarpışmanın şiddetiyle çiğköfte dükkanının korkuluklarına çarparak durdu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Hafif yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekibi ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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