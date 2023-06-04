Kavşakta otomobil ile cip çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı

Düzce'de kavşakta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 04.06.2023 - 09:39
Kavşakta otomobil ile cip çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı
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Feci kaza, saat 01.00 sıralarında D-655 kara yolu Karaca Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Doğukan Akyüz idaresindeki 81 BD 810 plakalı otomobil ile Cüneyt Dağdelen'in kullandığı 41 N 8597 plakalı cip çarpıştı.

Kazada sürücü Akyüz ve yanındaki Tuncay Çalışkan ile ters dönüp, 10 metre sürüklenen cipteki sürücü Dağdelen, Halil Kılıç, Esat Ayyıldız ve Erkan Yeşilçimen yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan Halil Kılıç'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Düzce otomobil

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