Türkiye'de Yılın Otomobili finalisti Jogger, otomotiv basınıyla buluştu

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) 'Türkiye'de Yılın Otomobili' finalistlerinden olarak belirlediği Dacia Jogger için şirket basın toplantısı düzenledi.

AA
Yayınlanma: 03.06.2023 - 07:30
Türkiye'de Yılın Otomobili finalisti Jogger, otomotiv basınıyla buluştu
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Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez yapılacak 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimlerinin finalinde yarışacak 7 aday modelin açıklanmasının ardından finalist markalar, aday modellerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Dacia, Jogger modeli ile 'Yılın Otomobili' kategorisinin yanı sıra Iğdır’daki Tuzluca Mağaralarında düzenlenen tanıtım toplantısı ile de 'Yılın Lansmanı' kategorisinde yarışıyor.

Jogger'ın finalist olmasına ilişkin İstanbul'da bir otelde basın buluşması gerçekleştirildi. Toplantıda, Dacia Marka Direktörü Serhat Güngör ve Dacia Pazarlama Direktörü Haluk Mocuk da hazır bulundu.

Jogger'ın 'Yılın Otomobili' seçilmesi konusunda öne çıkan özelliklerinin paylaşıldığı toplantıda ayrıca Markanın 'Yılın Lansmanı' konusunda da iddialı bir aday olduğu vurgulandı.


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