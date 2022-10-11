Kavun dolması hangi yöreye ait? Kavun dolmasının malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

11 Ekim 2022 Salı, 13:08

15. ve 16. yüzyıl Osmanlı saray mutfağında önemli bir yere sahip olan Kavun dolması, yemek programı Masterchef ile gündeme geldi. İzleyicinin ilgisini çeken tarifler arasında yer alan Kavun dolması nasıl yapılır? sorusu ise tarifii merak edenlerin en çok araştırdığı soru oldu. İşte, orijinal tarifiyle Kavun dolması tarifi...

KAVUN DOMASI HANGİ YÖREYE AİT?

Kavun dolması her ne kadar şu anda Türk mutfağında sık rastlanan bir yemek olmasa da 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı saray mutfağında önemli bir yere sahiptir. Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemeklerden biri olan Kavun dolması, 1539 yılının Kasım ayının ikinci yarısında yapılan, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şah Cihangir ve Beyazıt'ın sünnet düğününde ki çanak yağmasında sunulan ihtişamlı bir yemektir. Bu tarif Türk mutfağının özgün lezzetleri arasında yerini alıyor.

KAVUN DOLMASININ MALZEMELERİ NELERDİR?

1 adet kavun

3 yemek kaşığı tereyağı

1 adet orta boy soğan

500 gr dana kıyma

Yarım su bardağı baldo pirinci (Ilık suda nişastasından arındırılmış)

50 gr badem

50 gr kuş üzümü (Suda 1 saat bekletilmiş)

1 çay kaşığı toz kişniş

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı nane

1’er çay kaşığı tuz ve karabiber

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

Kavunlu sos için;

200 g kavun içi

1 yemek kaşığı tereyağı

1/3 demet dereotu

4-5 yaprak maydanoz

1/2 çay bardağı su

KAVUN DOLMASI NASIL YAPILIR?