Kavun dolması hangi yöreye ait? Kavun dolmasının malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?
Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacalar çeşit çeşit dolmalar yaparak, kıyasıya mücadele edecek. Yapılan tariflerden biri olan kavun dolması ise izleyicinin epey dikkatini çekti. Peki, Kavun dolması hangi yöreye ait? Kavun dolmasının malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?
15. ve 16. yüzyıl Osmanlı saray mutfağında önemli bir yere sahip olan Kavun dolması, yemek programı Masterchef ile gündeme geldi. İzleyicinin ilgisini çeken tarifler arasında yer alan Kavun dolması nasıl yapılır? sorusu ise tarifii merak edenlerin en çok araştırdığı soru oldu. İşte, orijinal tarifiyle Kavun dolması tarifi...
KAVUN DOMASI HANGİ YÖREYE AİT?
Kavun dolması her ne kadar şu anda Türk mutfağında sık rastlanan bir yemek olmasa da 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı saray mutfağında önemli bir yere sahiptir. Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemeklerden biri olan Kavun dolması, 1539 yılının Kasım ayının ikinci yarısında yapılan, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şah Cihangir ve Beyazıt'ın sünnet düğününde ki çanak yağmasında sunulan ihtişamlı bir yemektir. Bu tarif Türk mutfağının özgün lezzetleri arasında yerini alıyor.
KAVUN DOLMASININ MALZEMELERİ NELERDİR?
- 1 adet kavun
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet orta boy soğan
- 500 gr dana kıyma
- Yarım su bardağı baldo pirinci (Ilık suda nişastasından arındırılmış)
- 50 gr badem
- 50 gr kuş üzümü (Suda 1 saat bekletilmiş)
- 1 çay kaşığı toz kişniş
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 çay kaşığı nane
- 1’er çay kaşığı tuz ve karabiber
- Yarım demet dereotu
- Yarım demet maydanoz
Kavunlu sos için;
- 200 g kavun içi
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1/3 demet dereotu
- 4-5 yaprak maydanoz
- 1/2 çay bardağı su
KAVUN DOLMASI NASIL YAPILIR?
- Tereyağını tencerede eritip, ince doğranmış soğanı yumuşayana kadar kavurun.
- Kıymayı da ekleyerek, suyunu çekene dek kavurmaya devam edin.
- Pirinci, bademleri ve kuş üzümlerini de tencereye alıp, 10 dakika boyunca kavurun.
- En son tuzunu, baharatını ve kıyılmış yeşillikleri ilave edin.
- Daha sonra kavunu ortadan ikiye kesin, içini kaşıkla temizleyin.
- Kavunun içinden çıkan parçaları sos için ayırın.
- Hazırladığınız iç harcı kavunun içerisine yerleştirin.
- Ayırdığınınız kavun parçalarını tereyağı ile kavurup rondodan geçirin.
- Çok ince kıyılmış otları da sosa ekleyip tatlandırın. 200 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin.
- Fırından alın, ilk sıcaklığı geçince üzerine kıyılmış dereotu serpin. Dilerseniz sosu servis yaparken ekleyin.
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