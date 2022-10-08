Revani tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Revani kaç kalori? Tam ayarında revani tarifi...

08 Ekim 2022 Cumartesi, 12:04

Revani tatlısı, Osmanlı döneminde Ermenistan'ın ve Erivan'ın fethedilmesi şerefine Saray aşçılarının icat ettikleri ve Erivan zaferi sebebiyle "Revani" adı verdikleri bir tatlıdır. Revaniye bazı yerlerde sünger tatlısı ya da yoğurt tatlısı da denilmektedir. Tatlının içeriğinde yoğurt vardır. Şerbetli bir tatlıdır. İşte, tam ayarında Revani tarifi...

REVANİ TATLISININ MALZEMELERİ NELERDİR?

4 Adet yumurta

5 su bardağı irmik

5 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Revani tarifi şerbeti için:

5 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Az limon suyu



REVANİ NASIL YAPILIR?

Revani yapımına ilk olarak şerbeti hazırlayarak başlayın.

Bir tencerede su ve şekeri kaynatın.

Ardından suya birkaç damla limon suyu koyun ve şerbeti soğumaya bırakın.

Ardından bir mikser yardımıyla önce yumurta, yağ ve yoğurdu çırpın.

Üzerine irmik, un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin.

Hazırladığınız hamuru iyice yağladığınız kalıba dökün.

180°C önceden ısıtılmış fırında iyice kızarıncaya kadar pişirin.

Tatlınızı fırından alınca hemen soğuyan şerbeti üzerine dökün.

Revani tatlısının üzerine kaymak, dondurma ya da Hindistan cevizi koyarak, süsleyebilirsiniz.

REVANİ KAÇ KALORİ?



Revaninin ortalama olarak bir diliminde 350 kalori bulunur. Orta kalorili bir tatlı olan revani, sürekli kullanımında kilo aldırır. Revani, diğer şerbetli tatlılara göre kalori bakımından daha masumdur fakat kullanılan malzemeler ve tüketilen miktar göz önüne alınmalıdır.

