Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 171 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 171, Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 155, Palandöken'de 150, Ergan'da 131, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Uludağ'da 62, Davraz'da 59, Kartepe'de 50, Haserek'te 47, Ovacık'ta 40, Ilgaz'da 31, Mersivan'da 26, Yıldızdağı'nda 25, Kop ve Denizli'de 20, Çambaşı'nda 18, Gevaş ve Murat Dağı'nda 17, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Göz Atın
|Merkez
|20.02.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KKY
|-16
|-2
|Kartalkaya
|S
|-9
|1
|Sarıkamış
|ÇB
|-10
|-1
|Palandöken
|ÇB
|-10
|-2
|Ergan
|ÇB
|-7
|-1
|Erciyes
|PB
|-8
|1
|Kartepe
|PB
|0
|3
|Uludağ
|P
|-4
|2
|Çambaşı
|ÇB
|-5
|0
|Yıldıztepe
|P
|-4
|0
|Mersivan
|ÇB
|-8
|1
|Yalnızçam
|ÇB
|-7
|-1
|Ilgaz
|ÇB
|-6
|0
|Yıldız Dağı
|PB
|-4
|3
|Zigana
|ÇB
|-5
|0
|Kop
|ÇB
|-5
|2
|Denizli
|PB
|-5
|4
(KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Altun'dan 'laiklik' hatırlatması!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama
- İYİ Parti'de kritik istifa
- CHP Hatay kararını verdi
- AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!
- Saçları döküldü... Görenler Nejat İşleri tanıyamadı!