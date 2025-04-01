Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları belli oldu!
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 105, Ergan'da 103, Sarıkamış'ta 76, Konaklı'da 55, Nemrut'ta 47, Kartalkaya'da 41, Yıldız'da 20, Zigana ve Hakkari'de 17, Uludağ'da 15, Yalnızçam'da 12, Gevaş Abalı'da 8, Hesarek'te 6 ve Akdağ'da 2 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|01.04.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|SY
|1
|4
|Ergan
|SY
|3
|6
|Sarıkamış
|SY
|2
|6
|Konaklı
|SY
|1
|4
|Nemrut
|KSY
|4
|5
|Kartalkaya
|GSY
|0
|7
|Yıldız
|GSY
|6
|9
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Hakkari
|KSY
|-3
|4
|Uludağ
|GSY
|2
|4
|Yalnızçam
|SY
|2
|11
|Gevaş
|SY
|4
|10
|Hesarek
|KSY
|1
|7
|Akdağ
|GSY
|5
|10
(SY: Sağanak Yağışlı, KSY: Kuvvetli Sağanak Yağışlı, GSY: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı)
Etiketler: #Kayak merkezleri #kayak #palandöken
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