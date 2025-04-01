Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları belli oldu!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 12:40

Güncelleme: 01.04.2025 - 12:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 105, Ergan'da 103, Sarıkamış'ta 76, Konaklı'da 55, Nemrut'ta 47, Kartalkaya'da 41, Yıldız'da 20, Zigana ve Hakkari'de 17, Uludağ'da 15, Yalnızçam'da 12, Gevaş Abalı'da 8, Hesarek'te 6 ve Akdağ'da 2 santimetre kaydedildi.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez 01.04.2025 En düşük En yüksek Palandöken SY 1 4 Ergan SY 3 6 Sarıkamış SY 2 6 Konaklı SY 1 4 Nemrut KSY 4 5 Kartalkaya GSY 0 7 Yıldız GSY 6 9 Zigana GSY 12 19 Hakkari KSY -3 4 Uludağ GSY 2 4 Yalnızçam SY 2 11 Gevaş SY 4 10 Hesarek KSY 1 7 Akdağ GSY 5 10

(SY: Sağanak Yağışlı, KSY: Kuvvetli Sağanak Yağışlı, GSY: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı)