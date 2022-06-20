Kayalıklarda mahsur kalan dayı ve yeğen, halatla indirildi

Kayalıklara tırmanan ve aşağı inemeyen 6 yaşındaki Nihan Sare'yi kurtarmak isteyen Cumhur Karaüzüm, yeğeni ile birlikte yukarıda mahsur kaldı. 112'yi arayıp yardım isteyen dayı-yeğen, halat yardımıyla aşağı indirildi.

DHA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 13:54
Kayalıklarda mahsur kalan dayı ve yeğen, halatla indirildi
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Bartın'ın Amasra ilçesinde, kayalıklara tırmanan Nihan Sare Yalçın (6) ile onu indirmek isteyen dayısı Cumhur Karaüzüm (64), mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla dayı ve yeğen, halatla kurtarıldı.

Olay, 19 Haziran Pazar günü, Gömü köyünde meydana geldi. Cumhur Karaüzüm, yeğeni Nihan Sare Yalçın ile balık tutmaya gitti. Bu sırada kayalıklara tırmanan Nihan Sare, aşağı inemedi. Yeğenini kurtarmak isteyen Karaüzüm ise kayalıklara tırmandı.

112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİLER

Yeğeniyle kayalıklarda mahsur kalan Karaüzüm, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Sağlık, jandarma ve polis ekipleri, bölgeye geldi. 5 metre yüksekliğindeki kayalıklardaki dayı ve yeğenin yanına çıkan ekipler, halatla indirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ayağı burkulan Cumhur Karaüzüm, sedye ile ambulansa taşındı. Korkan ve ağlayan Nihan Sare Yalçın’ı jandarmalar sakinleştirdi. Hastaneye kaldırılan Karaüzüm, tedaviye alındı.


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