Kayalıklardan düşen 18 yaşındaki çoban hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta, kayalıklardan düşen çoban Hacı Mehmet Poyraz (18) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 08:56
Kayalıklardan düşen 18 yaşındaki çoban hayatını kaybetti
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Onikişubat ilçesine bağlı Sadıklı Mahallesi’nde, hayvan otlatan Hacı Mehmet Poyraz, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çalışmaların ardından Hacı Mehmet Poyraz’ın yanına ulaştı. Yapılan kontrollerde Poyraz’ın vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildi.

Bölgenin kayalık olması ve Poyraz’ın acilen hastaneye yetiştirilmesi gerektiği için Jandarma Genel Komutanlığı’ndan helikopter istendi.

Kısa sürede olay yerine gelen helikoptere alınan Hacı Mehmet Poyraz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Burada tedavi altına alınan Poyraz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


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