Kaybolan 32 yaşındaki adam gölette ölü bulundu!

Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:32

Güncelleme: 05.12.2024 - 17:32

Kaybolan Gökhan Tokay (32) için Göğem Göleti'nde başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti. Su altı görüntüleme cihazı Tokay'ın kamp yaptığı alana yaklaşık 300 metre uzaklıkta sinyal alınca, bölgeye dalgıç ekibi sevk edildi.

Dalgıç polis ve jandarma ekipleri, 4 metre derinlikte Tokay'ın cansız bedenine ulaştı. Cenaze, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Gölet kenarında arama çalışmalarını takip eden Tokay'ın yakınları gözyaşı döktü.

İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı ve kurbağa adam Alper Tuğbay ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz da çalışmaları takip etti.

NE OLMUŞTU?

Geçen cuma, balık tutmak ve kamp için merkeze bağlı Göğem köyü yakınlarındaki Göğem Göleti bölgesine giden Gökhan Tokay'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, ekiplerce gölet kenarında Tokay'ın otomobil ve kamp malzemeleri bulunmuştu.

Görgü tanıklarının Tokay'ın botla gölete açıldığını bildirmesi üzerine İzmir'den gelen deniz polisi dalgıçları ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatılmıştı.