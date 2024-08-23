Kaybolan 81 yaşındaki kadın bulundu
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan yaşlı kadın ekiplerce bulundu.
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Belenalan köyünde dün sabah saatlerinde 81 yaşındaki E.Ş.A. isimli kadının kaybolduğu belirtildi.
Yaşlı kadın için jandarma başta olmak üzere arama kurtarma ekipleri de eş zamanlı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu 81 yaşındaki E.Ş.A. isimli kadın bulundu ve ailesini teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fiyat farkı 4 ayın zirvesini gördü
- Nuri Şahin'den ayrılık açıklaması
- 'AKP'de moraller bozuk, vekiller kavgalı'
- Boğaz'daki izinsiz inşaata soruşturma
- Bakanlıktan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
- Turkcell'den ilk açıklama geldi!
- Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- Bakan Tekin açıkladı: Okulların açılması ertelendi mi?
- ‘Korurum’ diyorsa bilin ki bitirir!
- Yabancılardan Türk lirası uyarısı!