Kaybolan çocuğunu bulunca yere fırlatan babanın ifadesi ortaya çıktı

Konya'da gittikleri düğünde kaybolduktan sonra salonun bahçesinde bulduğu oğlu M.H.D.'yi (8) havaya kaldırıp, yere fırlatan baba R.D. (36), ilk ifadesinde, "Düğünde çocuğumu bulamayınca panik oldum. Çocuğumu görünce de sinirlerime hakim olamadım. Pişmanım" dedi.

DHA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 15:23
Kaybolan çocuğunu bulunca yere fırlatan babanın ifadesi ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Olay, cuma günü Meram ilçesi Hatip Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi.

R.D., ailesiyle komşularının düğününe gitti. Düğün sırasında R.D.'nin oğlu M.H.D. yanlarından ayrılıp, gözden kayboldu.

Aile fertleri, bir süre salon içinde aradıkları çocuklarını salonun bahçesinde buldu. R.D., oğlu M.H.D.'yi bulunca havaya kaldırıp, yere fırlattı. Bu anlar, güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın basında yer alması sonrası harekete geçen polis ekipleri, dün R.D.'yi gözaltına aldı. R.D., polise verdiği ilk ifadesinde, "Düğünde çocuğumu bulamayınca panik oldum. Çocuğumu görünce de sinirlerime hakim olamadım. Pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen R.D., adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest kaldı. M.H.D. hakkında da 'basit tıbbi müdahaleyle yaralanma' raporu verildiği belirtildi.


konya haberleri düğün haberleri çocuğa şiddet haberleri

İlgili Haberler

Kaybolan çocuğunu bulunca yere fırlattı: Baba gözaltına alındı!

Kaybolan çocuğunu bulunca yere fırlattı: Baba gözaltına alındı!
Düğünde dehşet: Öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere fırlattı

Düğünde dehşet: Öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere fırlattı
Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldürdü

Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldürdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler