Kaybolan çocuğunu bulunca yere fırlatan babanın ifadesi ortaya çıktı
Konya'da gittikleri düğünde kaybolduktan sonra salonun bahçesinde bulduğu oğlu M.H.D.'yi (8) havaya kaldırıp, yere fırlatan baba R.D. (36), ilk ifadesinde, "Düğünde çocuğumu bulamayınca panik oldum. Çocuğumu görünce de sinirlerime hakim olamadım. Pişmanım" dedi.
Olay, cuma günü Meram ilçesi Hatip Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi.
R.D., ailesiyle komşularının düğününe gitti. Düğün sırasında R.D.'nin oğlu M.H.D. yanlarından ayrılıp, gözden kayboldu.
Aile fertleri, bir süre salon içinde aradıkları çocuklarını salonun bahçesinde buldu. R.D., oğlu M.H.D.'yi bulunca havaya kaldırıp, yere fırlattı. Bu anlar, güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayın basında yer alması sonrası harekete geçen polis ekipleri, dün R.D.'yi gözaltına aldı. R.D., polise verdiği ilk ifadesinde, "Düğünde çocuğumu bulamayınca panik oldum. Çocuğumu görünce de sinirlerime hakim olamadım. Pişmanım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen R.D., adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest kaldı. M.H.D. hakkında da 'basit tıbbi müdahaleyle yaralanma' raporu verildiği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz'
- Sokak röportajı veren kadın tutuklandı!
- Bakan Tekin’in açıklaması büyük tepki çekti
- Saldırıyı da canlı yayınladı!
- Şırnak’ta saldırı
- Partililer sert eleştirilerle ayrıldığını açıkladı!
- Yakın zamanda sevgilisinden ayrılacak olan 4 burç
- 'Tuzu da çürüttünüz!'
- 'İçimde tuttuğum her şey...'
- 'Dinamitle kırılacak kuvvete sahip'