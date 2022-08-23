Kaybolan çocuk, kamyonun altında uyurken bulundu
Muş’un Yazla köyünde kaybolan 7 yaşındaki B. Ç. isimli çocuk, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu bir kamyonun alt kısmında uyurken bulundu.
Merkeze bağlı Yazla köyünde, 21 Ağustos 2022 günü akşam 19.00’da B. Ç.’yi evde ve çevrede bulamayan aile, durumu 21.03’de 112’ye bildirerek kayıp ihbarında bulundu.
EKİPLER BÖLGEYE GELDİ
Konunun Muş İl Jandarma Komutanlığına bildirilmesi üzerine bölgeye personellerle birlikte iz takip köpeği, gece görüşlü zırhlı araçlar, güvenlik korucuları, JASAT ekibi, olay yeri inceleme ekibi, gece görüş özelliği olan drone ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
KAMYONUN ALTINDAN ÇIKTI
Yurttaşların da destek verdiği 7 saatlik arama çalışmasında, B. Ç. isimli çocuk gece 02.30’da aynı köyde bulunan bir kamyonun şaft kısmında uyurken bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan B. Ç., jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.
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