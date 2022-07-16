Kaybolan Eyyüp hemşire 36 gündür aranıyor

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:33

Beğendik beldesindeki Müküs Çayı kenarında, 11 Haziran tarihinde piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları onu kurtarmak için suya girdi.

ARKADAŞINI KURTARMAK İSTEDİ, KAYBOLDU

Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

36 GÜNDÜR ARANIYOR

Eyyüp Güneş’i arama çalışmalarında 36’ncı güne girildi. Şu ana kadar izine ulaşılamayan Güneş’i arama çalışmaları, Adana, Hakkari, Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip tarafından, debinin yüksekliği ve zorlu tabiat şartlarına rağmen sürdürülüyor.