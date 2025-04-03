Kayganlaşan yolda tehlike saçtı! Bursa'da drift atan sürücü kamerada

Bursa’da bir sürücü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda otomobiliyle drift yaparak hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Kayganlaşan yolda tehlike saçtı! Bursa'da drift atan sürücü kamerada
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DHA
Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:07

Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda bir otomobil sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda drift yaparak ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu sırada gerçekleştirilen tehlikeli hareketler, başka bir aracın içinden cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri, sürücünün kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı. Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Etiketler: #Bursa #kaza #drift

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