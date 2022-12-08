Kayhan filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kayhan filmi nerede çekildi?

08 Aralık 2022 Perşembe, 10:07

Kayhan, yönetmenliğini üstlenen Togan Gökbakar'ın, senaristliğinde Şahan Gökbakar ile birlikte çalıştığı, 2018 yapımlı bir komedi filmidir.

KAYHAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Okulunun geleneksel pilav gününe çok sevdiği lise arkadaşlarını görmek için heyecanla gelen Kayhan, kendisine hediye edilen 98 mezunları yıllığını görünce şok olur. Yıllık sayfalarını karıştırdığında lise yıllarından beri dost bildiği herkesin aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenir. Yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atamayan Kayhan’ın aklından tek bir şey geçer: intikam. Lise arkadaşları için özenle hazırlanmış planlarını harekete geçiren Kayhan’a bu yolculukta kardeşi bildiği ve onu çok seven Orçun istemeyerek de olsa eşlik edecek ve başlarına gelmeyen kalmayacaktır.

KAYHAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar

İrfan Kangı

Gökçe Eyüboğlu

KAYHAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

KAYHAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kayhan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.2 olarak belirlenmiştir.