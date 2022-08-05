Kayınbabasına otomobille çarpıp kaçan 'damat' tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 4 gün önce otomobiliyle çarpıp kaçtığı elektrikli bisikletli kayınbabası Hamza Ç.'nin yaralanmasına neden olduğu belirlenen şüpheli F.T. tutuklandı. Öte yandan, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Hamza Ç.'nin, Dörtyol Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta Numune Evler Mahallesi Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı'nda, Hamza Ç.'nin kullandığı elektrikli bisiklete otomobille çarpıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.
Güvenlik kamerası kayıtlarından aracın plakasını belirleyen polis, şüphelinin Hamza Ç.'nin damadı F.T. olduğunu belirledi.
KAYINBABASI İYİ PARTİ MECLİS ÜYESİ
Ekiplerce gözaltına alınan F.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Hamza Ç.'nin, Dörtyol Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1 Ağustos'ta Hamza Ç'ye bir otomobil çarpıp kaçmış, yaralı hastaneye kaldırılmıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.
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