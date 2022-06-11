Bitlis'te, 'ot biçme' kavgasında katliam: 3 ölü
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde, ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, amca çocukları olan 3 kişi yaşamı yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Bitlis'in Mutki ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Küllüce köyünde meydana geldi.
İddiaya göre, aralarında 'ot biçme' sorunu üzerine anlaşmazlık olan Karataş ve Umaç aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların isabet ettiği Meran ve Naif olay yerinde hayatını kaybederken, Özmen Karataş ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Özmen Karataş da kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin amca çocukları olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri hastanede ve köyde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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