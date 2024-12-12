Kayıp başvurusunda bulundu, zanlı çıktı: Canlı yayında gözaltına alındı!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 18:35

Güncelleme: 12.12.2024 - 18:35

Hatay İskenderun'da 10 yıl önce kaybolan 19 yaşındaki S.K.'nin katil zanlısı, hakkında kayıp başvurusunda bulunan Gökhan K. olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı'nın programı sırasında polis ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına alınan Gökhan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gökhan K.'nın 2014 yılında karakola giderek S.K. hakkında kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMA 9 YIL SONRA YENİDEN BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak 2023 yılında S.K'nin babasının müracaatı üzerine soruşturma yeniden başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde S.K'nin öldürülme ve maaşlarının çekilme ihtimalini değerlendiren ekipler, soruşturmayı genişletti.

Soruşturmanın devam ettiği sırada S.K'nın 10 yıldan uzun bir süredir kayıp olması Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında yeniden gündem oldu. Polisin incelemeleri sonucunda programa S.K'nin görüştüğü son arkadaşı olduğunu belirterek katılan Gökhan K., ekipler tarafından canlı yayın esnasında gözaltına alındı.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri Gökhan K.'nin 20 Ekim 2014 tarihinde S.K. hakkında İskenderun Şehit Haydar Polis Merkezi amirliğine giderek kayıp başvurusunda bulunduğunu tespit etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.