Öğretim üyesi evinde ölü bulundu
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nikolin Agallija evinde ölü bulundu.
Olay, Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Orhangazi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 3. katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nikolin Agallija'dan haber alamayan arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, koridorda Agallija'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Dr. Nikolin Agallija'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Nikolin Agallija'nın cansız bedeni, olay yerindeki yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Agallija'nın kesin ölüm sebebi, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
Öte yandan, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü derslerine giren Arnavutluk vatandaşı Dr. Nikolin Agallija’nın vefatı, öğrencilerini ve yakınlarını derinden üzdü.
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