Kayıp mimarı arama çalışmaları Belgrad Oramanı'nda sürüyor

Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:30

Güncelleme: 04.03.2025 - 10:41

Kağıthane, Gültepe Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, iki gün önce evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı’nda başlatılan arama çalışmaları gece boyunca sürdü. Aramalar devam ederken, eşi Sezer Gürel ve babası Muharrem Koçoğlu da bölgede gelişmeleri takip etti.

Eşi Sezer Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saat 11.30 gibi evden çıktı. Ailesi 14.00’te ulaşamayınca ben de aradım, telefonu çalıyordu ama cevap vermedi. Saat 18.00’e kadar telefonu tamamen kapandı. En son sosyal medyadan bir göletin fotoğrafını paylaşmış. Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleriyle aramalar sürüyor" dedi.

Ece Gürel’in iş yerinde sıkıntılar yaşadığını belirten Gürel, "Son kar yağdığında izin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma yaşandı. ‘Ben istifa ederim’ dedi. Kendisiyle bu konuda konuşmuştum" ifadelerini kullandı.

Baba Muharrem Koçoğlu ise kızının Belgrad Ormanı’na yürüyüşe gitmek istediğini en son kendisiyle görüştüğünü belirterek, "O saatten sonra bir daha haber alamadık. Şu an ekipler yoğun şekilde arıyor" dedi.

Gürel’i bulmak için ekipler ormanda dar alan arama çalışmaları yürütürken, aile ise bekleyişini sürdürüyor.