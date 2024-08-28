Kayıp Narin'in annesi 'Daha önce dile getirmedim' diyerek anlattı: Açıklamaları sonrası yayın aniden kesildi!

Yayınlanma: 28.08.2024 - 15:36

Güncelleme: 28.08.2024 - 15:45

Türkiye'nin gözü kulağı Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi haberde.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden Kuran kursuna gitmek üzere evinden ayrılan Narin Güran'dan o tarihten bu yana bir haber alınamadı.

Narin'in nerede olduğunun belirlenmesi için ailesi, Didem Arslan'ın Vazgeçme programına başvurdu.

Ailesi, dün programın canlı yayınına katıldı. Ancak, annenin bir köpeğin zarar gördüğünü belirttiği sırada yayın aniden kesildi.

APAR TOPAR YAYIN KESİLDİ

Kayıp Narin'in annesi köpeğe eziyet detayını 'Daha önce dile getirmedim' diyerek anlattı:

"Baktım Enes ahırın yanında. 'Dün gece köpek benim hindimi yemiş'... Enes'i çağırdım. 2 arkadaşı da oradaydı. Dedim 'Yazık günah', dile getirmedim, dedim 'Belki benden şey yapılır'..."

Annenin bu ifadelerinin ardından yayına apar topar son verildi.