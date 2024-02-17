Kayıp olarak aranan 77 yaşındaki kadın inşaatta ölü bulundu

Antalya'nın Demre ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 77 yaşındaki kadın, inşaat alanında ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 22:42
Kayıp olarak aranan 77 yaşındaki kadın inşaatta ölü bulundu
Abone Ol google-news

Karabucak Mahallesi Bozdağ mevkisinde inşaat alanında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Göz Atın
Anastasia Emelianova'nın ölümünü 'akıllı saat' aydınlatacak!

Anastasia Emelianova'nın ölümünü 'akıllı saat' aydınlatacak!
Antalya ve Muğla'nın ardından KKTC sahillerine bir cansız beden daha vurdu: Bir ayda 6 ceset!

Antalya ve Muğla'nın ardından KKTC sahillerine bir cansız beden daha vurdu: Bir ayda 6 ceset!

Polis ekipleri ölen kişinin, yakınları tarafından 13 Şubat'ta Karabucak Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve tekrar dönmemesi üzerine hakkında kayıp başvurusu yapılan F. T. (77) olduğunu tespit etti.

İncelemenin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Antalya haberleri kayıp haberleri Kadın haberleri ölü bulundu haberleri

İlgili Haberler

2 gündür haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu

2 gündür haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
Haber alınamayan 45 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

Haber alınamayan 45 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu
Temizlik görevlisi çalıştığı hastanenin tuvaletinde ölü bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı hastanenin tuvaletinde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları sınırlı düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları sınırlı düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 altın fiyatları...
Bingöl’de menderesler beyaza büründü! İşte kışın güzelliğini anlatan o eşsiz görüntüler…

Bingöl’de menderesler beyaza büründü! İşte kışın güzelliğini anlatan o eşsiz görüntüler…
Rus muhalif Navalni hayatını kaybetti!

Rus muhalif Navalni hayatını kaybetti!
Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti

Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti
Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı

Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız

İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız
İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma nedenini anlattı

İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma nedenini anlattı
Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!

Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!