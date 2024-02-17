Kayıp olarak aranan 77 yaşındaki kadın inşaatta ölü bulundu
Antalya'nın Demre ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 77 yaşındaki kadın, inşaat alanında ölü bulundu.
Karabucak Mahallesi Bozdağ mevkisinde inşaat alanında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Göz Atın
Polis ekipleri ölen kişinin, yakınları tarafından 13 Şubat'ta Karabucak Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve tekrar dönmemesi üzerine hakkında kayıp başvurusu yapılan F. T. (77) olduğunu tespit etti.
İncelemenin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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