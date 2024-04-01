Aydın'da zihinsel engelli kadın otoyolda ölü bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde 46 yaşındaki zihinsel engelli kadın, otoyolda ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 16:23
Aydın'da zihinsel engelli kadın otoyolda ölü bulundu
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İzmir-Aydın otoyolu Ömerbeyli Mahallesi mevkisinde bir kadını yolda hareketsiz halde gören sürücüler, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücut bütünlüğü bozulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen kişinin 46 yaşındaki zihinsel engelli Deniz Yetiş olduğu tespit edildi.

Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kadının yolda araç çarpması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duran jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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