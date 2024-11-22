'Yasadışı bahse teşvik' soruşturmasında yeni gelişme: 3 fenomene daha 3’er yıla kadar hapis talebi!
Yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen 3 sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamelerde, 3 fenomenin 3’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İstanbul’da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen sosyal medya fenomenleri Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaş’a yönelik yürütülen soruşturmalar tamamlandı.
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Hazırlanan ayrı ayrı iddianamelerde, 3 şüphelinin ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri’nde başlanacak.
Etiketler: #yasadışı #Soruşturma
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