Kayıp olarak aranıyordu: Yaşlı kişi tarlada ölü bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Esen'in cansız bedeni tarlada bulundu.
Türbe Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası Esen'den haber alamayan yakınları kayıp ihbarı yaptı.
Jandarma ve AFAD ekiplerince aranan Esen'in cansız bedeni, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından evinin yakınlarındaki tarlada bulundu.
OTOPSİ YAPILACAK
Esen'in cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Etiketler: #Samsun
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